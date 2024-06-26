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NAVI получили прямое приглашение на ESL Pro League Season 20
Ивент пройдет в сентябре
telegram @natus_vincere_official
В период с 3-го по 22-е сентября пройдет топовый турнир (S-Tier) LAN-турнир по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. 32 команды будут бороться за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. Ивент пройдет на Мальте, в Сент-Джулиане.
Организатор турнира ESL опубликовал имена всех участников основной стадии. В частности, команда украинской организации Natus Vincere получила прямое приглашение на этот турнир.
"Рожденные Побеждать" попали в группу A, где сыграют против FaZe Clan, Heroic, Eternal Fire, FlyQuest, NIP, Lynn Vision и Sangal.
The #ESLProLeague S20 groups are HERE ????— ESL Counter-Strike (@ESLCS) June 25, 2024
All groups have been seeded and drawn using the team's ESL World Ranking????
The group stage starts September 3rd! ???? pic.twitter.com/hGSKILTbcI
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