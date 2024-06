NAVI получили прямое приглашение на ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября пройдет топовый турнир (S-Tier) LAN-турнир по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. 32 команды будут бороться за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. Ивент пройдет на Мальте, в Сент-Джулиане.

Организатор турнира ESL опубликовал имена всех участников основной стадии. В частности, команда украинской организации Natus Vincere получила прямое приглашение на этот турнир.

"Рожденные Побеждать" попали в группу A, где сыграют против FaZe Clan, Heroic, Eternal Fire, FlyQuest, NIP, Lynn Vision и Sangal.

