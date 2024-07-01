Украинец r1nkle: В Ninjas in Pyjamas сначала было трудно с английским

Игрок Ninjas in Pyjamas Артем "r1nkle" Мороз сравнил выступления за украинскую команду B8 и за свой нынешний коллектив.

"Первое это - язык. Это самое главное. Во-вторых, это, конечно, менталитет, потому что шведы - они более спокойные. Ну и самые опытные, там Xizt и REZ.

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