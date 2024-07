BC.Game сформировала свой первый состав

Новосозданная украинская киберспортивная организация BC.Game объявила о своем составе по дисциплине CS2.

В ростер вошли CaCaNito, anarkez, joel, Lekr0 и primetapz.

Напомним, ранее стало известно, что тренером BC.Game стал бывший игрок Natus Vincere Ладислав " GuardiaN " Ковач.

We bet you know who this guy is! It's finally time to announce our final player of the roster. Welcome @Lekr0 to the team as our IGL! ???? #BCGame #CS2 #Esports pic.twitter.com/TOgeKtx5m5