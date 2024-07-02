Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер s1mple в NAVI - один из лучших в истории CS
По мнению Лукаса "Bubzkji" Андерсена
BLAST.tv
Бывший игрок Astralis, а сейчас киберспортивный аналитик Лукас "Bubzkji" Андерсен составил свой список лучших трансферов в истории профессионального Counter-Strike.
В частности, в рейтинг 25-летнего датчанина вошел переход украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева в Natus Vincere. Этот трансфер происходил летом 2016-го года. Тогда Костылев перешел в состав "Рожденных Побеждать" из Team Liquid.
Также в список вошли следующие трансферы: gla1ve в Astralis, olofmaister и KRIMZ в fnatic, karrigan в FaZe и ZywOo в Vitality.
Популярное сейчас
- Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Забили Брагару и Лонвейк. Динамо в спарринге разгромило Ингулец
- BC.Game сформировала свой первый состав
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО