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Трансфер s1mple в NAVI - один из лучших в истории CS

Counter-Strike

По мнению Лукаса "Bubzkji" Андерсена

Трансфер s1mple в NAVI - один из лучших в истории CS

BLAST.tv

Новина українською

Бывший игрок Astralis, а сейчас киберспортивный аналитик Лукас "Bubzkji" Андерсен составил свой список лучших трансферов в истории профессионального Counter-Strike.

В частности, в рейтинг 25-летнего датчанина вошел переход украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева в Natus Vincere. Этот трансфер происходил летом 2016-го года. Тогда Костылев перешел в состав "Рожденных Побеждать" из Team Liquid.

Также в список вошли следующие трансферы: gla1ve в Astralis, olofmaister и KRIMZ в fnatic, karrigan в FaZe и ZywOo в Vitality.

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Источник:
BLAST.tv
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