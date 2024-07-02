Трансфер s1mple в NAVI - один из лучших в истории CS

Бывший игрок Astralis, а сейчас киберспортивный аналитик Лукас "Bubzkji" Андерсен составил свой список лучших трансферов в истории профессионального Counter-Strike.

В частности, в рейтинг 25-летнего датчанина вошел переход украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева в Natus Vincere. Этот трансфер происходил летом 2016-го года. Тогда Костылев перешел в состав "Рожденных Побеждать" из Team Liquid.

Также в список вошли следующие трансферы: gla1ve в Astralis, olofmaister и KRIMZ в fnatic, karrigan в FaZe и ZywOo в Vitality.