b1t из NAVI вошел в топ-2 мира по количеству хэдшотов в первом сезоне CS2

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории CS2. В частности, HLTV опубликовал топ-10 игроков, которые сделали наибольшее количество хэдшотов за этот временной промежуток. В расчет брались матчи команд из топ-20 мирового рейтинга (прим. - по версии HLTV) на LAN-турнирах.

Второе место в данном рейтинге занял игрок украинской команды Natus Vincere - Валерий "b1t" Ваховский. 21-летний украинский киберспортсмен набрал 0,45 попаданий в голову в среднем на 1 раунд по этому показателю.

В свою очередь возглавляет список россиянин из Team Spirit - Даниил "donk" Кришковец. Его рейтинг составил 0,54.

