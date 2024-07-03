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b1t из NAVI вошел в топ-2 мира по количеству хэдшотов в первом сезоне CS2
Валерий отстал от лидера всего на 0,09 баллов
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории CS2. В частности, HLTV опубликовал топ-10 игроков, которые сделали наибольшее количество хэдшотов за этот временной промежуток. В расчет брались матчи команд из топ-20 мирового рейтинга (прим. - по версии HLTV) на LAN-турнирах.
Второе место в данном рейтинге занял игрок украинской команды Natus Vincere - Валерий "b1t" Ваховский. 21-летний украинский киберспортсмен набрал 0,45 попаданий в голову в среднем на 1 раунд по этому показателю.
В свою очередь возглавляет список россиянин из Team Spirit - Даниил "donk" Кришковец. Его рейтинг составил 0,54.
donk might be the new headshot machine of Counter-Strike ???????? pic.twitter.com/kczX6jkmmE— HLTV.org (@HLTVorg) July 3, 2024
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