  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Команда Зинченко сыграет на Skin.Club Summer Cup 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Зинченко сыграет на Skin.Club Summer Cup 2024

Counter-Strike

Passion UA получили прямое приглашение на ивент

Команда Зинченко сыграет на Skin.Club Summer Cup 2024

Skin.Club Summer Cup 2024

Новина українською

В период с 8-го по 13-е июля пройдет онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - Skin.Club Summer Cup 2024. 8 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере 15 тысяч долларов.

Прямое приглашение на турнир получила украинская команда Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко.

Также в ивенте примут участие 9INE, Endpoint, Insilio, Sashi Esport, TSM, Johnny Speeds и FLuffy Gangsters. Все упомянутые коллективы, кроме двух последних, получили прямые приглашения на турнир.

По теме
yellow-arrow
b1t из NAVI вошел в топ-2 мира по количеству хэдшотов в первом сезоне CS2
yellow-arrow
Трансфер s1mple в NAVI - один из лучших в истории CS
yellow-arrow
BC.Game сформировала свой первый состав
киберспорт Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости