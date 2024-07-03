Команда Зинченко сыграет на Skin.Club Summer Cup 2024

В период с 8-го по 13-е июля пройдет онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - Skin.Club Summer Cup 2024. 8 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере 15 тысяч долларов.

Прямое приглашение на турнир получила украинская команда Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко.

Также в ивенте примут участие 9INE, Endpoint, Insilio, Sashi Esport, TSM, Johnny Speeds и FLuffy Gangsters. Все упомянутые коллективы, кроме двух последних, получили прямые приглашения на турнир.