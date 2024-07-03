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Команда Зинченко сыграет на Skin.Club Summer Cup 2024
Passion UA получили прямое приглашение на ивент
Skin.Club Summer Cup 2024
В период с 8-го по 13-е июля пройдет онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - Skin.Club Summer Cup 2024. 8 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере 15 тысяч долларов.
Прямое приглашение на турнир получила украинская команда Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко.
Также в ивенте примут участие 9INE, Endpoint, Insilio, Sashi Esport, TSM, Johnny Speeds и FLuffy Gangsters. Все упомянутые коллективы, кроме двух последних, получили прямые приглашения на турнир.
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