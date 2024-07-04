Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte анонсировали вероятные изменения в ростере
Вероятно, к украинской команде присоединится еще один поляк
MONTE GANG
Официальный телеграм-канал украинской киберспортивной организации Monte намекнул на изменения в составе команды по дисциплине CS2.
Скорее всего, коллектив покинет 28-летний француз Али "hAdji" Хайнусс, который выступает за Monte в качестве стенд-ин'а (прим. - запасной игрок). Поскольку в сообщении Monte изображено 2 украинских флага, 2 польских и 1 словацкий.
Таким образом, можно догадаться, что в команде останутся украинцы Владимир "Woro2k" Велетнюк, Сергей "DemQQ" Демченко, поляк Шимон "kRaSnaL" Мрожек и словак Мартин "STYKO" Стик.
В свою очередь, к Monte присоединится еще один киберспортсмен польского происхождения.
Популярное сейчас
- У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате
- Полузащитник Днепра-1: Имею на руках предложения от трех клубов УПЛ
- Ассистент Ротаня опубликовал сборную из игроков, которые не поедут на Олимпиаду
- Команда Зинченко сыграет на Skin.Club Summer Cup 2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО