Monte анонсировали вероятные изменения в ростере

Официальный телеграм-канал украинской киберспортивной организации Monte намекнул на изменения в составе команды по дисциплине CS2.

Скорее всего, коллектив покинет 28-летний француз Али "hAdji" Хайнусс, который выступает за Monte в качестве стенд-ин'а (прим. - запасной игрок). Поскольку в сообщении Monte изображено 2 украинских флага, 2 польских и 1 словацкий.

Таким образом, можно догадаться, что в команде останутся украинцы Владимир "Woro2k" Велетнюк, Сергей "DemQQ" Демченко, поляк Шимон "kRaSnaL" Мрожек и словак Мартин "STYKO" Стик.

В свою очередь, к Monte присоединится еще один киберспортсмен польского происхождения.