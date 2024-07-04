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Monte анонсировали вероятные изменения в ростере

Counter-Strike

Вероятно, к украинской команде присоединится еще один поляк

Monte анонсировали вероятные изменения в ростере

MONTE GANG

Новина українською

Официальный телеграм-канал украинской киберспортивной организации Monte намекнул на изменения в составе команды по дисциплине CS2.

Скорее всего, коллектив покинет 28-летний француз Али "hAdji" Хайнусс, который выступает за Monte в качестве стенд-ин'а (прим. - запасной игрок). Поскольку в сообщении Monte изображено 2 украинских флага, 2 польских и 1 словацкий.

Таким образом, можно догадаться, что в команде останутся украинцы Владимир "Woro2k" Велетнюк, Сергей "DemQQ" Демченко, поляк Шимон "kRaSnaL" Мрожек и словак Мартин "STYKO" Стик.

В свою очередь, к Monte присоединится еще один киберспортсмен польского происхождения.

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