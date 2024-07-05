Неожиданно. Woro2k покинул Monte

Украинская киберспортивная организация Monte официально сообщила об уходе Владимира "Woro2k" Велетнюка из клуба.

Владимир был одним из первых игроков в истории Monte и выступал за команду с лета 2022-го года. В частности, в составе украинского коллектива 22-летний киберспортсмен выиграл ESL Challenger Jönköping 2023.