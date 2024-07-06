Woro2k: Monte всегда будет в моем сердце

Украинский киберспортсмен Владимир "Woro2k" Велетнюк прокомментировал свой уход из Monte.

"Хочу сказать - это был замечательный путь вместе. Monte всегда будет в моем сердце: как свое родное.

Спасибо всем кто здесь работал, каждому игроку. Хочу пожелать им только удачи и чтобы все цели, которые перед собой ставит команда - они достигали!