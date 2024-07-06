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Woro2k: Monte всегда будет в моем сердце

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Владимир Велетнюк - о своем уходе из украинской команды

Woro2k: Monte всегда будет в моем сердце

Telegram MONTE GANG

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Украинский киберспортсмен Владимир "Woro2k" Велетнюк прокомментировал свой уход из Monte.

"Хочу сказать - это был замечательный путь вместе. Monte всегда будет в моем сердце: как свое родное.

Спасибо всем кто здесь работал, каждому игроку. Хочу пожелать им только удачи и чтобы все цели, которые перед собой ставит команда - они достигали!

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А для меня начинается новая страница. Даже не знаю, что меня ждет дальше, но у каждого конца есть новое начало другого!

Слава Украине!", - написал в своем телеграм-канале 22-летний украинец.

Напомним, Woro2k был одним из первых игроков в истории Monte и выиграл в составе украинской организации ESL Challenger Jönköping 2023.

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Источник:
Telegram Woro2k (1715)
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