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NAVI стартуют на Esports World Cup 2024 с матча против FURIA

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Организаторы турнира объявили первые пары

NAVI стартуют на Esports World Cup 2024 с матча против FURIA

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии пройдет чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier состоится на арене в столице страны - Рияде. 15 команд будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Организаторы Esports World Cup 2024 объявили о расписании первых матчей. В частности, украинская команда Natus Vincere будет стартовать на ивенте с матча против FURIA. Этот поединок состоится в день открытия - 17-го июля. Начало встречи - 14:30.

Турнир будет проходить в две стадии: Opening (прим. - групповой этап) и плей-офф.

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