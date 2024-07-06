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NAVI стартуют на Esports World Cup 2024 с матча против FURIA
Организаторы турнира объявили первые пары
telegram @natus_vincere_official
В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии пройдет чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier состоится на арене в столице страны - Рияде. 15 команд будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Организаторы Esports World Cup 2024 объявили о расписании первых матчей. В частности, украинская команда Natus Vincere будет стартовать на ивенте с матча против FURIA. Этот поединок состоится в день открытия - 17-го июля. Начало встречи - 14:30.
Турнир будет проходить в две стадии: Opening (прим. - групповой этап) и плей-офф.
These are some hot matchups ????️@mousesports • @Sashi_Esport@Team__Spirit • @MIBR@TeamVitality • @M80gg@natusvincere • @FURIA@FaZeEsports • @FlyQuest@virtuspro • @Complexity@G2CSGO • @1mongolz#EWC is ready for #CS2 ???? pic.twitter.com/tdp0aq7dYY— Esports World Cup (@EWC_EN) July 4, 2024
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