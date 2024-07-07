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Снайпер NAVI в числе лучших по среднему количеству убийств из AWP
В первом сезоне в истории CS2
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории CS2. На этот раз HLTV сформировали рейтинг игроков с самым высоким средним количеством убийств из AWP за один раунд.
В частности, в этот список попал и снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов. Показатель 19-летнего украинца составил 0,29. В этом рейтинге игрок "Рожденных Побеждать" занял 8-е место.
Отметим, что при формировании данного статистического списка учитывались только матчи на LAN-турнирах с участием команд из ТОП-20 рейтинга HLTV.
While most snipers lean towards playing hybrid in CS2, m0NESY doubles down on the AWP ???? pic.twitter.com/KvaSSuXWwM— HLTV.org (@HLTVorg) July 4, 2024
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