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Снайпер NAVI в числе лучших по среднему количеству убийств из AWP

Counter-Strike
Обновлено

В первом сезоне в истории CS2

Снайпер NAVI в числе лучших по среднему количеству убийств из AWP

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории CS2. На этот раз HLTV сформировали рейтинг игроков с самым высоким средним количеством убийств из AWP за один раунд.

В частности, в этот список попал и снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов. Показатель 19-летнего украинца составил 0,29. В этом рейтинге игрок "Рожденных Побеждать" занял 8-е место.

Отметим, что при формировании данного статистического списка учитывались только матчи на LAN-турнирах с участием команд из ТОП-20 рейтинга HLTV.

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