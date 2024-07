Снайпер NAVI в числе лучших по среднему количеству убийств из AWP

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории CS2. На этот раз HLTV сформировали рейтинг игроков с самым высоким средним количеством убийств из AWP за один раунд.

В частности, в этот список попал и снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов. Показатель 19-летнего украинца составил 0,29. В этом рейтинге игрок "Рожденных Побеждать" занял 8-е место.

Отметим, что при формировании данного статистического списка учитывались только матчи на LAN-турнирах с участием команд из ТОП-20 рейтинга HLTV.

While most snipers lean towards playing hybrid in CS2, m0NESY doubles down on the AWP ???? pic.twitter.com/KvaSSuXWwM