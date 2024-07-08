Капитан B8: Я не вижу s1mple в этих NAVI

Капитан B8 Esports Андрей "npl" Кухарский поделился мыслями о будущем Александра "s1mple" Костылева.

"Нужен ли NAVI s1mple? Я думаю, что в эту команду он уже не сможет вписаться. Сейчас у них хороший ростер. То что кто-то играет лучше, а кто-то хуже - это нормально. Не существует идеальной команды. Лично я не вижу s1mple в этих NAVI", - рассказал npl.

Напомним, s1mple все еще находится на контракте в Natus Vincere. Александр объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого календарного года и находится в инактиве "Рожденных Побеждать".

На профессиональной сцене CS2 Костылев провел лишь одну официальную игру - в аренде за Falcons.