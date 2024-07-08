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Капитан B8: Я не вижу s1mple в этих NAVI
Александр Костылев все еще находится в инактиве Natus Vincere
Фото з відкритих джерел
Капитан B8 Esports Андрей "npl" Кухарский поделился мыслями о будущем Александра "s1mple" Костылева.
"Нужен ли NAVI s1mple? Я думаю, что в эту команду он уже не сможет вписаться. Сейчас у них хороший ростер. То что кто-то играет лучше, а кто-то хуже - это нормально. Не существует идеальной команды. Лично я не вижу s1mple в этих NAVI", - рассказал npl.
Напомним, s1mple все еще находится на контракте в Natus Vincere. Александр объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого календарного года и находится в инактиве "Рожденных Побеждать".
На профессиональной сцене CS2 Костылев провел лишь одну официальную игру - в аренде за Falcons.
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