Грандиозный спад. Monte вылетели из топ-50 рейтинга HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, вошла в топ-10 списка. В частности, "Рожденные Побеждать" сохранили 5-ю позицию в рейтинге.

Гораздо интереснее ситуация у другой украинской команды - Monte, которую недавно покинул их лидер Владимир "Woro2k" Велетнюк. Впервые за 1,5 года Monte выпали из топ-50 и сейчас занимают 52-е место.

Лидерство же в обновленной версии рейтинга сохранила Team Spirit.

Рейтинг HLTV:

1. Team Spirit - 997 баллов;

2. Vitality - 914;

3. MOUZ - 884;

4. Faze - 789;

5. NAVI - 738;

6. G2 - 534;

7. Virtus.pro - 392;

8. Astralis - 382;

9. Complexity - 330;

10. Heroic - 288;

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