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Грандиозный спад. Monte вылетели из топ-50 рейтинга HLTV
Впервые за 1,5 года
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, вошла в топ-10 списка. В частности, "Рожденные Побеждать" сохранили 5-ю позицию в рейтинге.
Гораздо интереснее ситуация у другой украинской команды - Monte, которую недавно покинул их лидер Владимир "Woro2k" Велетнюк. Впервые за 1,5 года Monte выпали из топ-50 и сейчас занимают 52-е место.
Лидерство же в обновленной версии рейтинга сохранила Team Spirit.
Рейтинг HLTV:
- 1. Team Spirit - 997 баллов;
- 2. Vitality - 914;
- 3. MOUZ - 884;
- 4. Faze - 789;
- 5. NAVI - 738;
- 6. G2 - 534;
- 7. Virtus.pro - 392;
- 8. Astralis - 382;
- 9. Complexity - 330;
- 10. Heroic - 288;
***
- 52. Monte.
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