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Грандиозный спад. Monte вылетели из топ-50 рейтинга HLTV

Counter-Strike

Впервые за 1,5 года

Грандиозный спад. Monte вылетели из топ-50 рейтинга HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, вошла в топ-10 списка. В частности, "Рожденные Побеждать" сохранили 5-ю позицию в рейтинге.

Гораздо интереснее ситуация у другой украинской команды - Monte, которую недавно покинул их лидер Владимир "Woro2k" Велетнюк. Впервые за 1,5 года Monte выпали из топ-50 и сейчас занимают 52-е место.

Лидерство же в обновленной версии рейтинга сохранила Team Spirit.

Рейтинг HLTV:

  • 1. Team Spirit - 997 баллов;
  • 2. Vitality - 914;
  • 3. MOUZ - 884;
  • 4. Faze - 789;
  • 5. NAVI - 738;
  • 6. G2 - 534;
  • 7. Virtus.pro - 392;
  • 8. Astralis - 382;
  • 9. Complexity - 330;
  • 10. Heroic - 288;

***

  • 52. Monte.
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Источник:
HLTV
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