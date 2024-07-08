Сборная Украины в составе команды Коноплянки прошла в плей-офф отбора к чемпионату мира

В конце осени в Саудовской Аравии состоится чемпионат мира по CS2 - IESF World Esports Championship 2024. В частности, ивент пройдет в столице - Рияде.

Сейчас проходит отбор к этому турниру, в котором принимает участие непосредственно и сборная Украины. Украинская команда успешно преодолела групповой этап восточноевропейской квалификации, одержав 3 победы и лишь в одной встрече потерпев поражение - от Турции (8:13 на карте Vertigo).

В свою очередь положительные результаты были зафиксированы в поединках против Албании (13:10 на Dust2), Армении (13:0 на Dust2) и Греции (13:6 на Dust2).

Таким образом, в первом раунде плей-офф, а именно в рамках четвертьфинала верхней сетки украинский коллектив сыграет против сборной Болгарии.

Примечательно, что эта сборная Украины состоит из игроков организации бывшего футболиста Евгения Коноплянки - kONO.ECF.

Итоги группы A: