NAVI стали второй командой по количеству призовых в первом сезоне CS2

Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги первого сезона в истории дисциплины CS2.

На этот раз аналитический ресурс составил рейтинг команд по количеству заработанных призовых в первой кампании 2024-го года. Украинская команда Natus Vincere также попала в этот топ и заняла в нем вторую строчку. Показатель "Рожденных Побеждать" в этом компоненте составил 660 тысяч долларов.

Напомним, именно NAVI стали чемпионами первого мейджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen .

Лидерство же списка досталось российскому коллективу Team Spirit. "Спириты" за этот временной период заработали 790 тысяч долларов.

#1 team by the rankings, #1 team by prize money winnings ???? pic.twitter.com/xPzZ9i9Zvd