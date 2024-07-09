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NAVI стали второй командой по количеству призовых в первом сезоне CS2

Counter-Strike

До первого места не хватило лишь 130 тысяч долларов

NAVI стали второй командой по количеству призовых в первом сезоне CS2

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги первого сезона в истории дисциплины CS2.

На этот раз аналитический ресурс составил рейтинг команд по количеству заработанных призовых в первой кампании 2024-го года. Украинская команда Natus Vincere также попала в этот топ и заняла в нем вторую строчку. Показатель "Рожденных Побеждать" в этом компоненте составил 660 тысяч долларов.

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Напомним, именно NAVI стали чемпионами первого мейджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

Лидерство же списка досталось российскому коллективу Team Spirit. "Спириты" за этот временной период заработали 790 тысяч долларов.

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