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NAVI стали второй командой по количеству призовых в первом сезоне CS2
До первого места не хватило лишь 130 тысяч долларов
HLTV
Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги первого сезона в истории дисциплины CS2.
На этот раз аналитический ресурс составил рейтинг команд по количеству заработанных призовых в первой кампании 2024-го года. Украинская команда Natus Vincere также попала в этот топ и заняла в нем вторую строчку. Показатель "Рожденных Побеждать" в этом компоненте составил 660 тысяч долларов.
Напомним, именно NAVI стали чемпионами первого мейджора в истории CS2 -
Лидерство же списка досталось российскому коллективу Team Spirit. "Спириты" за этот временной период заработали 790 тысяч долларов.
#1 team by the rankings, #1 team by prize money winnings ???? pic.twitter.com/xPzZ9i9Zvd— HLTV.org (@HLTVorg) July 8, 2024
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