CEO Monte: Все игроки устали друг от друга, поэтому имеем такой результат

Генеральный директор украинской киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк прокомментировал уход Владимира "Woro2k" Велетнюка из клуба.

"Мы пришли к этому решению вместе с Вовой. Он сказал, что выгорел. Мы сказали, что нам также тяжело. Поэтому, мы попрощались с Вовой - он будет искать новую команду. Я надеюсь, что ему повезет с новым коллективом и он покажет себя с лучшей стороны в новой топовой организации", - рассказал Дмитрий Вовк.

К тому же CEO Monte поделился мыслями на счет ментальных проблем внутри команды в последнее время.

"Да, это правда. Вопросов к индивидуальной игре игроков нет. Они все играют на топовом уровне. Каждый из них может вписаться в Tier-1 команду и хорошо там играть. Но в командном плане в последнее время было тяжело. Психологически, эмоционально и морально. Все устали друг от друга, поэтому такой результат", - поделился директор украинской команды.