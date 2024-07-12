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Monte сыграют на ESL Challenger League S48
Также прямое приглашение получили B8
ESL
В период с 15-го июля по 20-е октября пройдет довольно престижный онлайн турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - ESL Challenger League S48.
24 команды будут бороться за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Организатором ивента выступит киберспортивная соревновательная платформа FACEIT.
В числе участников также есть и украинские команды. В частности, прямые приглашения получили коллективы Monte и B8 Esports.
Напомним, недавно ростер Monte
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