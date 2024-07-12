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Рейтинг Valve. NAVI в пятерке лучших, команды Зинченко и Коноплянки в топ-50

Counter-Strike

Лидерство у россиян из Team Spirit

Рейтинг Valve. NAVI в пятерке лучших, команды Зинченко и Коноплянки в топ-50

HLTV

Новина українською

Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, как и в предыдущей версии списка, попала в топ-10. Сейчас коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена занимает 5-ю позицию.

Если говорить о других украинских командах, то интересно, что B8 опередили Monte.

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Также в рейтинг попали киберспортивные команды организаций Александра Зинченко и Евгения Коноплянки - Passion UA и kONO.ECF.

Лидерство же в списке отошло Team Spirit, серебро топа - MOUZ, а тройку лучших замкнула Team Vitality. Примечательно, что именно согласно этому рейтингу, Valve будут выдавать приглашения на закрытую квалификацию к RMR.

Места украинских команды в новом рейтинге от Valve:

  • NAVI - 5
  • B8 - 26
  • Monte - 29
  • Passion UA - 54
  • kONO.ECF - 59
  • FAVBET Team - 73
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Источник:
Github ValveSoftware
Комментарии
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grassion (Харьков)
13.07.2024 в 00:09
Нах Зине тот Арсенал, а тем более сборнаая? У него голова уже давно блит о том, как же Коноплянку приделать в KC!
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Комментарии 1
grassion (Харьков)
13.07.2024 в 00:09
Нах Зине тот Арсенал, а тем более сборнаая? У него голова уже давно блит о том, как же Коноплянку приделать в KC!
Ответить
0
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