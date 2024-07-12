Рейтинг Valve. NAVI в пятерке лучших, команды Зинченко и Коноплянки в топ-50

Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, как и в предыдущей версии списка, попала в топ-10. Сейчас коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена занимает 5-ю позицию.

Если говорить о других украинских командах, то интересно, что B8 опередили Monte.

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Также в рейтинг попали киберспортивные команды организаций Александра Зинченко и Евгения Коноплянки - Passion UA и kONO.ECF.

Лидерство же в списке отошло Team Spirit, серебро топа - MOUZ, а тройку лучших замкнула Team Vitality. Примечательно, что именно согласно этому рейтингу, Valve будут выдавать приглашения на закрытую квалификацию к RMR.

Места украинских команды в новом рейтинге от Valve: