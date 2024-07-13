jL из NAVI попал в топ-10 по показателю мульти-убийств в первом сезоне CS2

Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги первого сезона в истории CS2. На этот раз аналитики подготовили статистику мульти-фрагеров первой половины 2024-го года.

В частности, игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус попал в десятку лучших по этому показателю. За этот временной период 24-летний литовец делал 2 или более убийста в 18.1% раундов из 1385 сыгранных.

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Примечательно, что при формировании данного рейтинга учитывались поединки команд из топ-20 рейтинга HLTV на LAN-турнирах.