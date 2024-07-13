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jL из NAVI попал в топ-10 по показателю мульти-убийств в первом сезоне CS2
Литовец замкнул десятку лучших
HLTV
Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги
В частности, игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус попал в десятку лучших по этому показателю. За этот временной период 24-летний литовец делал 2 или более убийста в 18.1% раундов из 1385 сыгранных.
Примечательно, что при формировании данного рейтинга учитывались поединки команд из топ-20 рейтинга HLTV на LAN-турнирах.
A multi-kill machine ????@donk1337 pic.twitter.com/ZbiNPB4Q3i— HLTV.org (@HLTVorg) July 11, 2024
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