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Экс-капитан Monte: Этот трансферный сезон в CS2 выглядит очень плохо

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Владимир пока без клуба

Экс-капитан Monte: Этот трансферный сезон в CS2 выглядит очень плохо

HTLV

Новина українською

Бывший игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился мыслями на счет текущего трансферного окна в киберспортивной дисциплине CS2.

"Я не знаю, кто принимает решение брать игроков в большие организации, которые имеют деньги. Однако, этот трансферный сезон выглядит очень плохо", - написал Владимир в социальной сети X.

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Напомним, недавно 22-летний украинец покинул Monte. Владимир был одним из первых игроков в истории этой организации.

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Источник:
Woro2k
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