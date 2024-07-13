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Экс-капитан Monte: Этот трансферный сезон в CS2 выглядит очень плохо
Владимир пока без клуба
HTLV
Бывший игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился мыслями на счет текущего трансферного окна в киберспортивной дисциплине CS2.
"Я не знаю, кто принимает решение брать игроков в большие организации, которые имеют деньги. Однако, этот трансферный сезон выглядит очень плохо", - написал Владимир в социальной сети X.
Напомним, недавно 22-летний украинец
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