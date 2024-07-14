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Monte получили польский флаг на HLTV

Counter-Strike
Обновлено

Украинская организация уже успела отреагировать на это событие

Monte получили польский флаг на HLTV

HLTV

Новина українською

Украинская команда Monte получила флаг Польши на киберспортивном портале HLTV. В самой организации уже успели отреагировать.

"Мы понимали, что получим польский флаг на HLTV, но это не меняет позиционирование организации. Мы имеем интернациональный ростер по дисциплине CS2, но Monte - украинская организация, основанная в Украине. Наш операционный офис также находится в Киеве", - говорится в сообщении Monte.

Это произошло после того как состав покинул 22-летний украинец Владимир "Woro2k" Велетнюк.

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Таким образом, сейчас в ростере Monte выступают три поляка. Речь идет о dycha, hades и kRaSnaL. Кроме того, за Monte играет украинец DemQQ и словак STYKO.

Monte получили польский флаг на HLTV - изображение 1
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киберспорт Monte
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