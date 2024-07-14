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Monte получили польский флаг на HLTV
Украинская организация уже успела отреагировать на это событие
HLTV
Украинская команда Monte получила флаг Польши на киберспортивном портале HLTV. В самой организации уже успели отреагировать.
"Мы понимали, что получим польский флаг на HLTV, но это не меняет позиционирование организации. Мы имеем интернациональный ростер по дисциплине CS2, но Monte - украинская организация, основанная в Украине. Наш операционный офис также находится в Киеве", - говорится в сообщении Monte.
Это произошло после того как состав
Таким образом, сейчас в ростере Monte выступают три поляка. Речь идет о dycha, hades и kRaSnaL. Кроме того, за Monte играет украинец DemQQ и словак STYKO.
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