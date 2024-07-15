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S1mple прокомментировал свое возможное возвращение

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S1mple прокомментировал свое возможное возвращение

HTLV

Новина українською

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет своего потенциального возвращения на профессиональную сцену.

"Это немного сложный вопрос. Надеюсь, скоро", - написал украинец в X.

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Напомним, s1mple все еще находится на контракте в украинской организации Natus Vincere. В октябре прошлого календарного года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве (прим. - запасной состав) "Рожденных Побеждать".

В рамках новой CS2 Костылев провел лишь одну официальную игру - в аренде за Falcons.

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Источник:
Twitter s1mple
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