S1mple прокомментировал свое возможное возвращение

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет своего потенциального возвращения на профессиональную сцену.

"Это немного сложный вопрос. Надеюсь, скоро", - написал украинец в X.

Читайте также Трансфер s1mple в NAVI - один из лучших в истории CS

Напомним, s1mple все еще находится на контракте в украинской организации Natus Vincere. В октябре прошлого календарного года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве (прим. - запасной состав) "Рожденных Побеждать".

В рамках новой CS2 Костылев провел лишь одну официальную игру - в аренде за Falcons.