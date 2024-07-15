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S1mple прокомментировал свое возможное возвращение
Все еще очень туманно
HTLV
Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет своего потенциального возвращения на профессиональную сцену.
"Это немного сложный вопрос. Надеюсь, скоро", - написал украинец в X.
Напомним, s1mple все еще находится на контракте в украинской организации Natus Vincere. В октябре прошлого календарного года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве (прим. - запасной состав) "Рожденных Побеждать".
В рамках новой CS2 Костылев провел лишь одну официальную игру - в аренде за Falcons.
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