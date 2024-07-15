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Состоялся анонс новой украинской команды по CS2

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5 талантов из ADMIRALS

Состоялся анонс новой украинской команды по CS2

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Мир увидела новоиспеченная украинская команда по дисциплине CS2. Коллектив ADMIRALS полностью состоит из украинских киберспортсменов.

"Молодые и перспективные ADMIRALS врываются на КС-сцену, чтобы порадовать украинских ценителей Контр-Страйка!", - говорится в официальном сообщении организации.

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Ростер ADMIRALS:

  • Олег "wast3d" Грек (IGL)
  • Егор "re1zen" Бабич (Rifler)
  • Илья "kurame" Бенедик (Rifler)
  • Дмитрий "NaYz" Хильчук (AWP)
  • Евгений "hEnry" Овчаренко (Rifler)

В свою очередь тренером команды будет бывший аналитик The Witchers - Глеб "sobeeit" Щегельский. А роль менеджера ADMIRALS досталась для Захара "zah4k" Журавкова.

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Источник:
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