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Состоялся анонс новой украинской команды по CS2
5 талантов из ADMIRALS
Telegram ADMIRALS
Мир увидела новоиспеченная украинская команда по дисциплине CS2. Коллектив ADMIRALS полностью состоит из украинских киберспортсменов.
"Молодые и перспективные ADMIRALS врываются на КС-сцену, чтобы порадовать украинских ценителей Контр-Страйка!", - говорится в официальном сообщении организации.
Ростер ADMIRALS:
- Олег "wast3d" Грек (IGL)
- Егор "re1zen" Бабич (Rifler)
- Илья "kurame" Бенедик (Rifler)
- Дмитрий "NaYz" Хильчук (AWP)
- Евгений "hEnry" Овчаренко (Rifler)
В свою очередь тренером команды будет бывший аналитик The Witchers - Глеб "sobeeit" Щегельский. А роль менеджера ADMIRALS досталась для Захара "zah4k" Журавкова.
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Источник:Telegram ADMIRALS
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