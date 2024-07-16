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NAVI узнали первого соперника на BLAST Premier: Fall Groups 2024

Counter-Strike

"Рожденные Побеждать" сыграют в группе B

NAVI узнали первого соперника на BLAST Premier: Fall Groups 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 26-го июля по 4-е августа состоится топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier: Spring Groups.

Ивент пройдет в формате LAN (прим. - офлайн) в столице Дании - Копенгагене. 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов.

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Украинская киберспортивная команда Natus Vincere также примет участие в турнире и начнет свои выступления в группе B, где ее соперниками выступят BIG, Team Liquid и Virtus.pro.

Также стало известно, что первым оппонентом "Рожденных Побеждать" на ивенте будет именно немецкий коллектив BIG.

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