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NAVI узнали первого соперника на BLAST Premier: Fall Groups 2024
"Рожденные Побеждать" сыграют в группе B
telegram @natus_vincere_official
В период с 26-го июля по 4-е августа состоится топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier: Spring Groups.
Ивент пройдет в формате LAN (прим. - офлайн) в столице Дании - Копенгагене. 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов.
Украинская киберспортивная команда Natus Vincere также примет участие в турнире и начнет свои выступления в группе B, где ее соперниками выступят BIG, Team Liquid и Virtus.pro.
Также стало известно, что первым оппонентом "Рожденных Побеждать" на ивенте будет именно немецкий коллектив BIG.
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