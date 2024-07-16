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Тренер Monte: Хорошо ли мы готовы к первому матчу в обновленном составе? Нет

Counter-Strike
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Команда украинской организации играет против Zero Tenacity

Тренер Monte: Хорошо ли мы готовы к первому матчу в обновленном составе? Нет

HTLV

Новина українською

Тренер Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился ожиданиями от дебютного матча команды на ESL Challenger League S48.

"Сегодня первый матч, хорошо ли мы к нему готовы? Нет. Будем ли мы очень ожесточенно бороться? Да.

Надеюсь, что через месяц мы начнем тупо разваливать все те Tier-2 команды, после тяжелой работы. Ну, а сейчас надо стараться нафармить как можно больше очков в рейтинг", - написал Бежанов в своем телеграм-канале.

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Прямо сейчас команда украинской организации в обновленном составе играет против Zero Tenacity. Monte проигрывали по ходу второй карты 3:11, но в сумели оформить камбэк и вырвали победу на Vertigo с общим счетом 22:20. Примечательно, что дебютным эйсом (прим. - 5 убийств за 1 раунд) отметился дебютант коллектива - поляк dycha.

Эта встреча проходит в формате "Best of 3". На данный момент, счет - 1:1.

Прямая трансляция поединка

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Источник:
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