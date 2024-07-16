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Тренер Monte: Хорошо ли мы готовы к первому матчу в обновленном составе? Нет
Команда украинской организации играет против Zero Tenacity
HTLV
Тренер Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился ожиданиями от дебютного матча команды на ESL Challenger League S48.
"Сегодня первый матч, хорошо ли мы к нему готовы? Нет. Будем ли мы очень ожесточенно бороться? Да.
Надеюсь, что через месяц мы начнем тупо разваливать все те Tier-2 команды, после тяжелой работы. Ну, а сейчас надо стараться нафармить как можно больше очков в рейтинг", - написал Бежанов в своем телеграм-канале.
Прямо сейчас команда украинской организации в обновленном составе играет против Zero Tenacity. Monte проигрывали по ходу второй карты 3:11, но в сумели оформить камбэк и вырвали победу на Vertigo с общим счетом 22:20. Примечательно, что дебютным эйсом (прим. - 5 убийств за 1 раунд) отметился дебютант коллектива - поляк dycha.
Эта встреча проходит в формате "Best of 3". На данный момент, счет - 1:1.
Прямая трансляция поединка
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