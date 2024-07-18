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NAVI обыграли FURIA в первом матче на Esports World Cup 2024
На картах Nuke и Mirage
telegram @natus_vincere_official
17-го июля в Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 команд соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere успешно начала свои выступления на ивенте.
В первом поединке в рамках стадии Opening Stage "Рожденные Побеждать" встретились с FURIA и одержали уверенную победу со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").
13:11 на Nuke;
13:5 на Mirage.
Запись матча между NAVI и FURIA
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