NAVI обыграли FURIA в первом матче на Esports World Cup 2024

17-го июля в Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 команд соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere успешно начала свои выступления на ивенте.

В первом поединке в рамках стадии Opening Stage "Рожденные Побеждать" встретились с FURIA и одержали уверенную победу со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

13:11 на Nuke;

13:5 на Mirage.

Запись матча между NAVI и FURIA