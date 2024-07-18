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NAVI обыграли FURIA в первом матче на Esports World Cup 2024

Counter-Strike

На картах Nuke и Mirage

NAVI обыграли FURIA в первом матче на Esports World Cup 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

17-го июля в Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 команд соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere успешно начала свои выступления на ивенте.

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В первом поединке в рамках стадии Opening Stage "Рожденные Побеждать" встретились с FURIA и одержали уверенную победу со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

13:11 на Nuke;
13:5 на Mirage.

Запись матча между NAVI и FURIA

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