Коноплянка: Цель моей команды - выиграть мэйджор. Нереально? Да все реально

Известный бывший футболист Евгений Коноплянка поделился мыслями на счет амбиций своей киберспортивной команды kONO.ECF .

- Есть ли у тебя цель, как основателя киберспортивного клуба?

- Мы с командой почти каждый день на связи. Я не просто сказал: "Все, я покупаю эту команду" и разбрасываюсь деньгами. Нет, деньги заканчиваются, поэтому нет, спокойно. Я дал всем четко понять, что я сюда пришел, чтобы как и в футболе - у меня есть цель, и мы к ней идем. Какая цель? Мейджор. Это что нереально? Да все реально.

Мы общаемся, у нас все есть. У нас есть психолог, есть два аналитика. Плюс я - мотиватор. Мы мотивируем перед каждой игрой со своим партнером - это Олег, который тренер в сборной по FIFA. Поэтому он разбирается в киберспорте. Он был чемпионом Европы 2008 года, поэтому мы знаем, как двигаться в нашем направлении, - рассказал уже бывший футболист.