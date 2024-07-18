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Коноплянка: Цель моей команды - выиграть мэйджор. Нереально? Да все реально

Counter-Strike

Евгений - о своем киберспортивном клубе kONO.ECF

Коноплянка: Цель моей команды - выиграть мэйджор. Нереально? Да все реально

Фото: kONO.ECF

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Известный бывший футболист Евгений Коноплянка поделился мыслями на счет амбиций своей киберспортивной команды kONO.ECF.

- Есть ли у тебя цель, как основателя киберспортивного клуба?

- Мы с командой почти каждый день на связи. Я не просто сказал: "Все, я покупаю эту команду" и разбрасываюсь деньгами. Нет, деньги заканчиваются, поэтому нет, спокойно. Я дал всем четко понять, что я сюда пришел, чтобы как и в футболе - у меня есть цель, и мы к ней идем. Какая цель? Мейджор. Это что нереально? Да все реально.

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Мы общаемся, у нас все есть. У нас есть психолог, есть два аналитика. Плюс я - мотиватор. Мы мотивируем перед каждой игрой со своим партнером - это Олег, который тренер в сборной по FIFA. Поэтому он разбирается в киберспорте. Он был чемпионом Европы 2008 года, поэтому мы знаем, как двигаться в нашем направлении, - рассказал уже бывший футболист.

Напомним, 17-го июля экс-вингер "Днепра", "Севильи", "Шальке" и "Шахтера" в возрасте 34-х лет официально объявил о завершении игровой карьеры.

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Евгений Коноплянка киберспорт kONO.ECF
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Источник:
Youtube-канал kONOPLAY
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