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Только Джеймс Бэнкс. Легенда киберспортивной журналистики верит в триумф NAVI на EWC
Большинство репортеров отдали предпочтение россиянам из Team Spirit
Фото з відкритих джерел
Организаторы Esports World Cup (прим. - чемпионат мира по дисциплине CS2), который проходит в столице Саудовской Аравии, провели опрос среди журналистов на счет фаворита турнира.
На триумф украинской команды Natus Vincere на ивенте поставил лишь репортер Джеймс Бэнкс.
Напомним, "Рожденные Побеждать" стартовали на турнире в Рияде с
We asked our talent to pick their overall winner for CS2 at the #EsportsWorldCup!— Esports World Cup (@EWC_EN) July 18, 2024
How well did they do? Who do you think has the correct pick? ???? pic.twitter.com/at205caF3o
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