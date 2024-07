Только Джеймс Бэнкс. Легенда киберспортивной журналистики верит в триумф NAVI на EWC

Организаторы Esports World Cup (прим. - чемпионат мира по дисциплине CS2), который проходит в столице Саудовской Аравии, провели опрос среди журналистов на счет фаворита турнира.

На триумф украинской команды Natus Vincere на ивенте поставил лишь репортер Джеймс Бэнкс.

Напомним, "Рожденные Побеждать" стартовали на турнире в Рияде с уверенной победы над коллективом FURIA.

We asked our talent to pick their overall winner for CS2 at the #EsportsWorldCup!



How well did they do? Who do you think has the correct pick? ???? pic.twitter.com/at205caF3o