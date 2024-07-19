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Только Джеймс Бэнкс. Легенда киберспортивной журналистики верит в триумф NAVI на EWC

Counter-Strike

Большинство репортеров отдали предпочтение россиянам из Team Spirit

Только Джеймс Бэнкс. Легенда киберспортивной журналистики верит в триумф NAVI на EWC

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Организаторы Esports World Cup (прим. - чемпионат мира по дисциплине CS2), который проходит в столице Саудовской Аравии, провели опрос среди журналистов на счет фаворита турнира.

На триумф украинской команды Natus Vincere на ивенте поставил лишь репортер Джеймс Бэнкс.

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Напомним, "Рожденные Побеждать" стартовали на турнире в Рияде с уверенной победы над коллективом FURIA.

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киберспорт Natus Vincere
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Источник:
Esports World Cup
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