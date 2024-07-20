NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале Esports World Cup 2024 в полуфинале

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходит чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 команд соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В пятницу, 19-го июля команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте. На этот раз "Рожденные Побеждать" встречались с FaZe Clan и одержали уверенную победу со счетом 2-0:

Mirage - 13:10,

Nuke - 16-12.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена прошел в полуфинал Esports World Cup 2024, где сыграют против MOUZ. Начало встречи - 21:00.

LIVE-трансляцию этой игры можно посмотреть на Youtube-канале украинской студии Maincast.

Напомним, в первом матче на турнире NAVI одолели FURIA - 2:0 ("Best of 3").

Запись поединка между NAVI и FURIA