  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале Esports World Cup 2024 в полуфинале
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале Esports World Cup 2024 в полуфинале

Counter-Strike

Начало - 21:00

NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале Esports World Cup 2024 в полуфинале

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходит чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 команд соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В пятницу, 19-го июля команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте. На этот раз "Рожденные Побеждать" встречались с FaZe Clan и одержали уверенную победу со счетом 2-0:

  • Mirage - 13:10,
  • Nuke - 16-12.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена прошел в полуфинал Esports World Cup 2024, где сыграют против MOUZ. Начало встречи - 21:00.

LIVE-трансляцию этой игры можно посмотреть на Youtube-канале украинской студии Maincast.

Напомним, в первом матче на турнире NAVI одолели FURIA - 2:0 ("Best of 3").

Запись поединка между NAVI и FURIA

По теме
yellow-arrow
Только Джеймс Бэнкс. Легенда киберспортивной журналистики верит в триумф NAVI на EWC
yellow-arrow
Коноплянка: Цель моей команды - выиграть мэйджор. Нереально? Да все реально
yellow-arrow
NAVI обыграли FURIA в первом матче на Esports World Cup 2024
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости