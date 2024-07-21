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NAVI вышли в гранд-финал Esports World Cup 2024

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Украинская команда обыграла MOUZ

NAVI вышли в гранд-финал Esports World Cup 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходит чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 команд соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В субботу команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках полуфинала встречалась с коллективом MOUZ. Встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась триумфом "Рожденных Побеждать".

  • Dust2 - 1:13,
  • Nuke - 13:8,
  • Mirage - 13:5.

Примечательно, что первую карту коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена с треском провалил, но после этого собрался и оформил камбэк. Таким образом, NAVI добыли путевку в решающий матч ивента, где сыграют против G2 Esports, которые на стадии 1/2 выбили из турнира россиян из Virtus.pro.

Сам же гранд-финал состоится в воскресенье, 21-го июля. Начало - в 21:00.

Напомним, до этого по ходу турнира Natus Vincere переиграли FURIA и FaZe Clan.

Запись поединка между NAVI и MOUZ

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