  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Третий гранд-финал для NAVI в сезоне. Трансляция решающего матча Esports World Cup 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий гранд-финал для NAVI в сезоне. Трансляция решающего матча Esports World Cup 2024

Counter-Strike

"Рожденные Побеждать" играют против G2 Esports

Третий гранд-финал для NAVI в сезоне. Трансляция решающего матча Esports World Cup 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходит чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

Сегодня, в воскресенье станет известно имя победителя. В частности, в гранд-финале команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сыграет против коллектива G2 Esports.

На пути к решающему матчу "Рожденные Побеждать" одолели FURIA, FaZe Clan и MOUZ.

Для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена этот гранд-финал станет уже третьим в текущем сезоне. Напомним, именно NAVI стали чемпионами первого мэйджора в истории CS2.

Читайте такжеИсторический триумф. Факты и цифры победы NaVi на первом мейджоре в истории СS2

LIVE-трансляция гранд-финала Esports World Cup 2024

По теме
yellow-arrow
NAVI вышли в гранд-финал Esports World Cup 2024
yellow-arrow
NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале Esports World Cup 2024 в полуфинале
yellow-arrow
Только Джеймс Бэнкс. Легенда киберспортивной журналистики верит в триумф NAVI на EWC
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости