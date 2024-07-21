Третий гранд-финал для NAVI в сезоне. Трансляция решающего матча Esports World Cup 2024

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходит чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

Сегодня, в воскресенье станет известно имя победителя. В частности, в гранд-финале команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сыграет против коллектива G2 Esports.

На пути к решающему матчу "Рожденные Побеждать" одолели FURIA, FaZe Clan и MOUZ.

Для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена этот гранд-финал станет уже третьим в текущем сезоне. Напомним, именно NAVI стали чемпионами первого мэйджора в истории CS2.

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LIVE-трансляция гранд-финала Esports World Cup 2024