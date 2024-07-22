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NAVI стали победителями чемпионата мира в Саудовской Аравии

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Второй трофей для "Рожденных Побеждать" в этом сезоне

NAVI стали победителями чемпионата мира в Саудовской Аравии

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходил чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 комад боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В ночь на понедельник состоялся решающий поединок турнира. В гранд-финале встречались команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere и G2 Esports.

В итоге победу праздновали именно NAVI. "Рожденные Побеждать" проиграли первую карту (Ancient - 14:16), но после этого собрались и уже в традиционном для себя стиле оформили камбэк (Nuke - 13:6, Inferno - 13:6).

Этот трофей стал уже вторым для украинской организации в этом сезоне. Ранее, Natus Vincere стали чемпионами первого мейджора в истории CS2. К тому же, NAVI добыли серебро BLAST Spring Final 2024.

По ходу ивента коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена одолел FURIA, FaZe Clan и MOUZ.

Запись гранд-финала Esports World Cup 2024

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киберспорт Natus Vincere
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