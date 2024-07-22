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NAVI стали победителями чемпионата мира в Саудовской Аравии
Второй трофей для "Рожденных Побеждать" в этом сезоне
telegram @natus_vincere_official
В период с 17-го по 21-е июля в Саудовской Аравии проходил чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходит на арене в столице страны - Рияде. 15 комад боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В ночь на понедельник состоялся решающий поединок турнира. В гранд-финале встречались команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere и G2 Esports.
В итоге победу праздновали именно NAVI. "Рожденные Побеждать" проиграли первую карту (Ancient - 14:16), но после этого собрались и уже в традиционном для себя стиле оформили камбэк (Nuke - 13:6, Inferno - 13:6).
Этот трофей стал уже вторым для украинской организации в этом сезоне. Ранее, Natus Vincere стали чемпионами
По ходу
Запись гранд-финала Esports World Cup 2024
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