Украинец b1t из NAVI стал лучшим игроком Esports World Cup 2024

В воскресенье прошел гранд-финал чемпионата мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходил в столице Саудовской Аравии - Рияде. 15 комад боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В итоге, торжествовала на ивенте команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, которая в решающей встрече турнира одолела G2 Esports - со счетом 2:1.

Аналитический портал HLTV признал Валерия "b1t" Ваховского из NAVI лучшим игроком турнира. Для 21-летнего украинца это первая MVP-награда в игровой карьере.

За весь турнир Валерий совершил 159 убийств, а его общий рейтинг составил 1,48.