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Украинец b1t из NAVI стал лучшим игроком Esports World Cup 2024
Первая награда MVP для Валерия в карьере
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В воскресенье прошел гранд-финал чемпионата мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Этот топовый турнир уровня S-Tier проходил в столице Саудовской Аравии - Рияде. 15 комад боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В итоге,
Аналитический портал HLTV признал Валерия "b1t" Ваховского из NAVI лучшим игроком турнира. Для 21-летнего украинца это первая MVP-награда в игровой карьере.
За весь турнир Валерий совершил 159 убийств, а его общий рейтинг составил 1,48.
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