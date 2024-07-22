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NAVI возглавили мировой рейтинг HLTV

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Украинская команда также стала первой в списке от ESL

NAVI возглавили мировой рейтинг HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere возглавила рейтинг. Это произошло благодаря вчерашней победе NAVI на чемпионате мира в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2024.

Примечательно, что в предыдущей версии списка коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена занимал 5-ю позицию.

Кроме того, "Рожденные Побеждать" также стали первыми в другом топе - по версии турнирного организатора ESL.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1 (5). NAVI - 950 баллов;
  • 2 (3). MOUZ - 842;
  • 3 (1). Team Spirit - 833;
  • 4 (2). Team Vitality - 720;
  • 5 (6). G2 - 663;
  • 6 (4). FaZe - 622;
  • 7. Virtus.pro - 451;
  • 8. Astralis - 273;
  • 9. Complexity - 261;
  • 10. Heroic - 234.
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киберспорт Natus Vincere
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Источник:
HLTV
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