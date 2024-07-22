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NAVI возглавили мировой рейтинг HLTV
Украинская команда также стала первой в списке от ESL
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere возглавила рейтинг. Это произошло благодаря вчерашней победе NAVI на чемпионате мира в Саудовской Аравии -
Примечательно, что в
Кроме того, "Рожденные Побеждать" также стали первыми в другом топе - по версии турнирного организатора ESL.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1 (5). NAVI - 950 баллов;
- 2 (3). MOUZ - 842;
- 3 (1). Team Spirit - 833;
- 4 (2). Team Vitality - 720;
- 5 (6). G2 - 663;
- 6 (4). FaZe - 622;
- 7. Virtus.pro - 451;
- 8. Astralis - 273;
- 9. Complexity - 261;
- 10. Heroic - 234.
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