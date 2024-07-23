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NAVI по CS2 вошли в топ-5 команд по количеству призовых в 2024 году

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NAVI по CS2 вошли в топ-5 команд по количеству призовых в 2024 году

HLTV

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В минувший уик-энд украинская команда Natus Vincere в гранд-финале обыграла G2 Esports и стала чемпионом Esports World Cup 2024.

Благодаря этому триумфу, "Рожденные Побеждать" вошли в пятерку лучших команд по количеству призовых в текущем календарном году. Примечательно, что NAVI - единственный представитель из дисциплины CS2 в этом списке.

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ТОП-5 команд по заработанным призовым в 2024-м году.

  • Team Falcons (Dota 2) – 2.17 миллиона долларов;
  • GaiminGladiator (Dota 2) – 1.9 млн;
  • TeamLiquid (Dota 2) – 1.2 млн;
  • OpTic Texas (Call of Duty) – 1.1 млн;
  • NAVI (CS2) – 1.06 млн.
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