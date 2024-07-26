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NAVI лидирует в рейтинге Valve, команда Зинченко - в топ-30

Counter-Strike

Организация Коноплянки - на 82-м месте

NAVI лидирует в рейтинге Valve, команда Зинченко - в топ-30

telegram @natus_vincere_official

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere возглавила список, благодаря победе на чемпионате мира в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2024.

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Примечательно, что команда Александра Зинченко Passion UA замкнула топ-30, а организация Евгения Коноплянки kONO.ECF расположилась на 82-й позиции.

Также в рейтинг попали такие украинские коллективы: B8, Monte и FAVBET Team.

Рейтинг Valve:

  • 1. NAVI - 1980 баллов;
  • 2. G2 - 1949;
  • 3. Spirit - 1940;
  • 4. MOUZ - 1928;
  • 5. Vitality - 1859;
  • 6. FaZe - 1783;
  • 7. Virtus.pro - 1752;
  • 8. Astralis - 1700;
  • 9. Eternal Fire - 1603;
  • 10. HEROIC - 1598;

***

  • 28. B8 - 1149;

***

  • 30. Passion UA - 1115;

***

  • 42. Monte - 1030;

***

  • 78. FAVBET Team - 861;

***

  • 82. kONO.ECF - 833.

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Источник:
Github ValveSoftware
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