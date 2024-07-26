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NAVI лидирует в рейтинге Valve, команда Зинченко - в топ-30
Организация Коноплянки - на 82-м месте
telegram @natus_vincere_official
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere возглавила список, благодаря победе на чемпионате мира в Саудовской Аравии -
Примечательно, что команда Александра Зинченко Passion UA замкнула топ-30, а организация Евгения Коноплянки kONO.ECF расположилась на 82-й позиции.
Также в рейтинг попали такие украинские коллективы: B8, Monte и FAVBET Team.
Рейтинг Valve:
- 1. NAVI - 1980 баллов;
- 2. G2 - 1949;
- 3. Spirit - 1940;
- 4. MOUZ - 1928;
- 5. Vitality - 1859;
- 6. FaZe - 1783;
- 7. Virtus.pro - 1752;
- 8. Astralis - 1700;
- 9. Eternal Fire - 1603;
- 10. HEROIC - 1598;
***
- 28. B8 - 1149;
***
- 30. Passion UA - 1115;
***
- 42. Monte - 1030;
***
- 78. FAVBET Team - 861;
***
- 82. kONO.ECF - 833.
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