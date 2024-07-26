NAVI лидирует в рейтинге Valve, команда Зинченко - в топ-30

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere возглавила список, благодаря победе на чемпионате мира в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2024 .

Читайте также NAVI возглавили мировой рейтинг HLTV

Примечательно, что команда Александра Зинченко Passion UA замкнула топ-30, а организация Евгения Коноплянки kONO.ECF расположилась на 82-й позиции.

Также в рейтинг попали такие украинские коллективы: B8, Monte и FAVBET Team.

Рейтинг Valve:

1. NAVI - 1980 баллов;

2. G2 - 1949;

3. Spirit - 1940;

4. MOUZ - 1928;

5. Vitality - 1859;

6. FaZe - 1783;

7. Virtus.pro - 1752;

8. Astralis - 1700;

9. Eternal Fire - 1603;

10. HEROIC - 1598;

***

28. B8 - 1149;

***

30. Passion UA - 1115;

***

42. Monte - 1030;

***

78. FAVBET Team - 861;

***