NAVI сыграют в группе A на IEM Cologne 2024

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 команды будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere узнала своих первых соперников на турнире. Таким образом, "Рожденные Побеждать" попали в группу A, где сыграют против G2, Astralis и Spirit.

Примечательно, что также турнирный организатор сообщил, что все поединки формата "Best of 1" заменили на "Best of 3".

24 of the worlds best Counter-Strike teams have been assembled.



It's about time that one of them conquers the Cathedral of Counter-Strike.



The #IEM Cologne 2024 bracket is here. pic.twitter.com/carStJ46GJ