NAVI сыграют в группе A на IEM Cologne 2024

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 команды будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere узнала своих первых соперников на турнире. Таким образом, "Рожденные Побеждать" попали в группу A, где сыграют против G2, Astralis и Spirit.

Читайте также NAVI по CS2 вошли в топ-5 команд по количеству призовых в 2024 году

Примечательно, что также турнирный организатор сообщил, что все поединки формата "Best of 1" заменили на "Best of 3".