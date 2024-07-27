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NAVI сыграют в группе A на IEM Cologne 2024
Ивент стартует 7-го августа
HLTV
В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 команды будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere узнала своих первых соперников на турнире. Таким образом, "Рожденные Побеждать" попали в группу A, где сыграют против G2, Astralis и Spirit.
Примечательно, что также турнирный организатор сообщил, что все поединки формата "Best of 1" заменили на "Best of 3".
24 of the worlds best Counter-Strike teams have been assembled.— ESL Counter-Strike (@ESLCS) July 25, 2024
It's about time that one of them conquers the Cathedral of Counter-Strike.
The #IEM Cologne 2024 bracket is here. pic.twitter.com/carStJ46GJ
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