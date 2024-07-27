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NAVI сыграют в группе A на IEM Cologne 2024

Counter-Strike

Ивент стартует 7-го августа

NAVI сыграют в группе A на IEM Cologne 2024

HLTV

Новина українською

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 команды будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere узнала своих первых соперников на турнире. Таким образом, "Рожденные Побеждать" попали в группу A, где сыграют против G2, Astralis и Spirit.

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Примечательно, что также турнирный организатор сообщил, что все поединки формата "Best of 1" заменили на "Best of 3".

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киберспорт Natus Vincere
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