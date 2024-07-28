Бывший футболист и владелец киберспортивной организации kONO.ECF Евгений Коноплянка рассказал о кадровой политике своей команды по дисциплине CS2.

- Как ты выбираешь игроков в команду, в Counter-Strike? У вас есть ростер бомбовый, вы уже с определенными достижениями. Но в первую очередь, какие критерии, чтобы попасть в команду?

- Мы с Олегом, смотрели на рынок всех игроков, которые есть свободные, нас заинтересовал byr9. Мы вышли с ним на связь, пообщались. Сначала мы увидели, как на пробу. Ребята сыграли френдли матч. Мы увидели, как ребята коммуницировали во время игры. Также мы хотели увидеть, насколько они понимают, как правильно шапки снимать. Увидели, что неплохо они стреляют и понимают эту игру и поэтому мы сейчас вместе.

- Какие критерии выборов игроков?

- У нас цели очень высокие. Как бы это сейчас смешно не выглядело, я ставлю всегда, в спорте, в киберспорте, с ставлю всегда высокие цели. Поэтому мы хотим быть командой тир1 и увидеть, что такое мэйджор.

Но я хочу сказать, что мы будем смотреть, насколько прогрессируют ребята. Потому что они понимают, что им нужно все лучше и лучше понимать друг друга, каждый день прогрессировать. Потому что если прогресса не будет, мы, как вы понимаете, как в большом футболе мы будем вынуждены делать изменения какие-то.

Ну, мы видим, что у нас прогресс есть, и мы идем к этой цели. Но, знаете, все в жизни может случиться. Если посмотреть, даже на s1mple. s1mple сейчас без команды. Так и B1ad3, говорит в интервью, что надо начинать с тир 3 команды сейчас. Поэтому, если B1ad3 (прим. - тренер NAVI) отпускает Сашу, мы можем рассматривать этот вариант также.

Напомним, Александр "s1mple" Костылев находится в инактиве Natus Vincere с октября прошлого года.