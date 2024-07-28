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NAVI стали первой организацией, которая возглавляла рейтинг HLTV с пятью различными составами
От Zeus'а до w0nderful'а
HLTV
Недавно, благодаря победе на чемпионате мира на
Таким образом, "Рожденные Побеждать" стали первой киберспортивной организацией, которой удалось подобное достижение с 5-ю различными ростерами.
Примечательно, что коллективам FaZe и Vitality это удавалось 4 раза.
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