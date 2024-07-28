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NAVI стали первой организацией, которая возглавляла рейтинг HLTV с пятью различными составами

Counter-Strike

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NAVI стали первой организацией, которая возглавляла рейтинг HLTV с пятью различными составами

HLTV

Новина українською

Недавно, благодаря победе на чемпионате мира на Esports World Cup 2024 в Саудовской Аравии, украинская команда Natus Vincere возглавила мировой рейтинг HLTV.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" стали первой киберспортивной организацией, которой удалось подобное достижение с 5-ю различными ростерами.

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Примечательно, что коллективам FaZe и Vitality это удавалось 4 раза.

NAVI стали первой организацией, которая возглавляла рейтинг HLTV с пятью различными составами - изображение 1

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