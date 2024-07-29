Киберспортивная команда Зинченко не сумела выехать из Украины на турнир в Саудовскую Аравию

31-го июля в столице Саудовской Аравии стартует чемпионат мира по дисциплине Apex Legens - Esports World Cup 2024.

Турнир в формате LAN пройдет в Рияде, а сам гранд-финал ивента состоится 4-го августа. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, должна была принять участие в ивенте. Однако, как сообщил официальный телеграм-канал Passion UA, коллектив не сумел вовремя получить разрешение на выезд из Украины.