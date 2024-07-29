Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киберспортивная команда Зинченко не сумела выехать из Украины на турнир в Саудовскую Аравию
Состав Passion UA из Apex Legends не сыграет на Esports World Cup 2024
Passion UA
31-го июля в столице Саудовской Аравии стартует чемпионат мира по дисциплине Apex Legens - Esports World Cup 2024.
Турнир в формате LAN пройдет в Рияде, а сам гранд-финал ивента состоится 4-го августа. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона долларов.
Команда украинской киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, должна была принять участие в ивенте. Однако, как сообщил официальный телеграм-канал Passion UA, коллектив не сумел вовремя получить разрешение на выезд из Украины.
"Мы сделали все, что было в наших силах, однако получить разрешение на выезд вовремя не смогли. Впереди ещё два больших LAN-турнира с Apex, надеемся представить Украину на них", - говорится в сообщении Passion UA.
Популярное сейчас
- 25-летний украинский боксер нокаутом проиграл на старте Олимпиады
- Известно, кто будет в Украине транслировать матч Партизан - Динамо
- Украина U-23 – Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию олимпийского турнира
- NAVI стали первой организацией, которая возглавляла рейтинг HLTV с пятью различными составами
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО