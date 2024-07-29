  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Киберспортивная команда Зинченко не сумела выехать из Украины на турнир в Саудовскую Аравию
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киберспортивная команда Зинченко не сумела выехать из Украины на турнир в Саудовскую Аравию

Counter-Strike

Состав Passion UA из Apex Legends не сыграет на Esports World Cup 2024

Киберспортивная команда Зинченко не сумела выехать из Украины на турнир в Саудовскую Аравию

Passion UA

Новина українською

31-го июля в столице Саудовской Аравии стартует чемпионат мира по дисциплине Apex Legens - Esports World Cup 2024.

Турнир в формате LAN пройдет в Рияде, а сам гранд-финал ивента состоится 4-го августа. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, должна была принять участие в ивенте. Однако, как сообщил официальный телеграм-канал Passion UA, коллектив не сумел вовремя получить разрешение на выезд из Украины.

Читайте такжеNAVI лидирует в рейтинге Valve, команда Зинченко - в топ-30

"Мы сделали все, что было в наших силах, однако получить разрешение на выезд вовремя не смогли. Впереди ещё два больших LAN-турнира с Apex, надеемся представить Украину на них", - говорится в сообщении Passion UA.

По теме
yellow-arrow
NAVI стали первой организацией, которая возглавляла рейтинг HLTV с пятью различными составами
yellow-arrow
Коноплянка: Если B1ad3 отпускает s1mple'а с NAVI, то мы можем рассматривать этот вариант
yellow-arrow
NAVI сыграют в группе A на IEM Cologne 2024
Александр Зинченко киберспорт Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Passion UA
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости