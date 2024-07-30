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Monte вышли в плей-офф CCT Season 2 Europe Series 7 без поражений
Команда Зинченко близка к выходу в следующий раунд
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В период с 24-го июля по 6-е августа проходит онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - CCT Season 2 Europe Series 7. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Команда украинской киберспортивной организации
Примечательно, что в ивенте также участвует другая украинская команда - Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко. Passion UA пока еще борются за выход в следующий раунд турнира и имеют общую статистику выступлений 2:1.
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