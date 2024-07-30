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Monte вышли в плей-офф CCT Season 2 Europe Series 7 без поражений

Counter-Strike

Команда Зинченко близка к выходу в следующий раунд

Monte вышли в плей-офф CCT Season 2 Europe Series 7 без поражений

Telegram MONTE GANG

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В период с 24-го июля по 6-е августа проходит онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - CCT Season 2 Europe Series 7. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Monte уже гарантировала себе место в плей-офф. В частности, Сергей "DemQQ" Демченко и компания завершили групповой этап без поражений и с общей статистикой 3:0. Monte переиграли Endpoint (2:0), Into the Breach (2:0) и 9INE (2:1).

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Примечательно, что в ивенте также участвует другая украинская команда - Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко. Passion UA пока еще борются за выход в следующий раунд турнира и имеют общую статистику выступлений 2:1.

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киберспорт Monte Passion UA
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