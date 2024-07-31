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NaVi стартовали с победы на BLAST Premier Fall Groups 2024
Уверенно обыграли BIG
telegram @natus_vincere_official
29-го июля стартовал топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Groups 2024. Ивент проходит в столице Дании, Копенгагене. Гранд-финал же состоится 4-го августа. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и путевку в следующую стадию BLAST.
31-го июля украинская команда Natus Vincere успешно начала свои выступления на турнире. Первым соперником "Рожденных Побеждать" был коллектив BIG.
В итоге, NAVI одержали уверенную победу со счетом 2:0 ("Best of 3"):
- Dust2 - 13:7;
- Mirage - 13:3.
Запись поединка между NAVI и BIG
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