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NaVi стартовали с победы на BLAST Premier Fall Groups 2024

Counter-Strike
Обновлено

Уверенно обыграли BIG

NaVi стартовали с победы на BLAST Premier Fall Groups 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

29-го июля стартовал топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Groups 2024. Ивент проходит в столице Дании, Копенгагене. Гранд-финал же состоится 4-го августа. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и путевку в следующую стадию BLAST.

31-го июля украинская команда Natus Vincere успешно начала свои выступления на турнире. Первым соперником "Рожденных Побеждать" был коллектив BIG.

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В итоге, NAVI одержали уверенную победу со счетом 2:0 ("Best of 3"):

  • Dust2 - 13:7;
  • Mirage - 13:3.

Запись поединка между NAVI и BIG

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