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NiKo: NAVI - безусловно, самый сложный соперник для G2

Counter-Strike

Никола Ковач - о потенциальном поединке против украинской команды

NiKo: NAVI - безусловно, самый сложный соперник для G2

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда Natus Vincere уже пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против победителя пары G2 - MOUZ.

Игрок G2 Никола "NiKo" Ковач поделился мыслями от возможного противостояния с "Рожденными Побеждать".

"У нас, безусловно, сложные соперники. Очевидно, вы не можете ожидать, что в плей-офф будут легкие соперники, не так ли? Так что это не имеет значения, мы уверены в себе. Мы просто должны делать то, что мы делали на групповой стадии, и с MOUZ я думаю, что у нас есть преимущество, честно говоря, я думаю, что мы будем фаворитами в этом матче.

Что касается NAVI, то, возможно, это хорошо, что мы встретимся с ними в полуфинале, а не в финале, возможно, это что-то изменит. Они, безусловно, самый сложный соперник для нас, но мы должны победить их в какой-то момент, так что, надеюсь, это будет на этот раз.

Но это одна игра за раз, MOUZ - очень важная игра для нас. С NAVI это не только матч в Эр-Рияде, было несколько игр, которые мы им проиграли, но которые были чрезвычайно важными, например, на Major. Они не могут побеждать нас вечно, это должно прекратиться. Как я уже говорил, это трудно, я считаю, что они определенно играют в лучший Counter-Strike на данный момент на сцене, у них лучшая структура, и их игроки также усиливаются, всегда кто-то другой играет очень хорошо. Их трудно победить. Несколько раз мы были очень близки к победе, но всегда что-то не получалось, поэтому я с нетерпением жду еще одного шанса сыграть против них. Если мы получим еще один шанс, одно можно сказать наверняка, это будет очень крутая игра, которая всем понравится", - рассказал 27-летний босниец.

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Источник:
HLTV
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