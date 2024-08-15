Рейтинг Valve. NAVI на втором месте, команды Зинченко и Коноплянки в топ-100

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere поднялась на вторую позицию в списке. В свою очередь, лидерство осталось у коллектива G2, с которым "Рожденные Побеждать" могут сыграть в полуфинале IEM Cologne 2024.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 33-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 61-й.

Места украинских команд в европейском рейтинге от Valve: