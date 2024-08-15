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Рейтинг Valve. NAVI на втором месте, команды Зинченко и Коноплянки в топ-100
Лидер списка не изменился
HLTV
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere поднялась на вторую позицию в списке. В свою очередь, лидерство осталось у коллектива G2, с которым "Рожденные Побеждать" могут сыграть в полуфинале IEM Cologne 2024.
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 33-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 61-й.
Места украинских команд в европейском рейтинге от Valve:
- NAVI - 2
- B8 - 28
- Passion UA - 33
- Monte - 53
- kONO - 61
- FAVBET - 69
- NAVI Junior (молодежный состав Natus Vincere) - 98
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