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Рейтинг Valve. NAVI на втором месте, команды Зинченко и Коноплянки в топ-100

Counter-Strike

Лидер списка не изменился

Рейтинг Valve. NAVI на втором месте, команды Зинченко и Коноплянки в топ-100

HLTV

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere поднялась на вторую позицию в списке. В свою очередь, лидерство осталось у коллектива G2, с которым "Рожденные Побеждать" могут сыграть в полуфинале IEM Cologne 2024.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 33-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 61-й.

Места украинских команд в европейском рейтинге от Valve:

  • NAVI - 2
  • B8 - 28
  • Passion UA - 33
  • Monte - 53
  • kONO - 61
  • FAVBET - 69
  • NAVI Junior (молодежный состав Natus Vincere) - 98
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киберспорт Natus Vincere Monte Passion UA kONO.ECF
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Источник:
Github ValveSoftware
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