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NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале IEM Cologne 2024
Начало поединка - 20:00
HLTV
В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня, в субботу состоится полуфинал турнира между украинской командой Natus Vincere и MOUZ. Встреча пройдет в формате "Best of 3", а ее начало запланировано на 20:00.
Победитель этой пары получит путевку в гранд-финал ивента, где сыграет против Vitality или sAw.
Напомним, на пути к плей-офф "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, с общей статистикой 3:0. В частности, NAVI переиграли paiN (2:0), Astralis (2:0) и sAw (2:1).
LIVE-трансляцию этой игры можно посмотреть каналах украинской студии Maincast на платформах Youtube b Twich.
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