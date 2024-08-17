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NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале IEM Cologne 2024

Counter-Strike

Начало поединка - 20:00

NAVI сыграют против MOUZ в полуфинале IEM Cologne 2024

HLTV

Новина українською

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня, в субботу состоится полуфинал турнира между украинской командой Natus Vincere и MOUZ. Встреча пройдет в формате "Best of 3", а ее начало запланировано на 20:00.

Победитель этой пары получит путевку в гранд-финал ивента, где сыграет против Vitality или sAw.

Напомним, на пути к плей-офф "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, с общей статистикой 3:0. В частности, NAVI переиграли paiN (2:0), Astralis (2:0) и sAw (2:1).

LIVE-трансляцию этой игры можно посмотреть каналах украинской студии Maincast на платформах Youtube b Twich.

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