NAVI вышли в гранд-финал IEM Cologne 2024

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В субботу команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках полуфинала встречалась с коллективом MOUZ. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился уверенной победой NAVI (2-0):

Inferno (16:14)

Mirage (13:11)

Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в гранд-финал турнира, где сыграют против Team Vitality. Это уже будет четвертый гранд-финал в этом сезоне для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена.

Напомним, "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, с общей статистикой 3:0. В частности, NAVI переиграли paiN (2:0), Astralis (2:0) и sAw (2:1).

Запись матча между NAVI и MOUZ