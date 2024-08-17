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NAVI вышли в гранд-финал IEM Cologne 2024
В полуфинале "Рожденные Побеждать" уверенно одолели MOUZ
telegram @natus_vincere_official
В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В субботу команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках полуфинала встречалась с коллективом MOUZ. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился уверенной победой NAVI (2-0):
- Inferno (16:14)
- Mirage (13:11)
Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в гранд-финал турнира, где сыграют против Team Vitality. Это уже будет четвертый гранд-финал в этом сезоне для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена.
Напомним, "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, с общей статистикой 3:0. В частности, NAVI переиграли paiN (2:0), Astralis (2:0) и sAw (2:1).
Запись матча между NAVI и MOUZ
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