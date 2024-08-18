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NAVI - серебряные призеры IEM Cologne 2024

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В гранд-финале украинская команда уступила для Team Vitality

NAVI - серебряные призеры IEM Cologne 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В воскресенье прошел решающий матч турнира. В гранд-финале команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с Team Vitality. Финальная встреча IEM Cologne 2024 проходила в формате "Best of 5" и закончилась поражением NAVI со счетом 1-3:

  • Nuke - 14:16,
  • Dust2 - 13:19,
  • Mirage - 20:22,
  • Inferno - 9:13.
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Примечательно, что это был четвертый гранд-финал в этом сезоне для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена. Напомним, "Рожденные Побеждать" стали победителями первого мэйджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

Запись гранд-финала между NAVI и Vitality

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