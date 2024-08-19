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ZywOo был признан MVP турнира IEM Cologne 2024
20-я подобная награда в карьере француза
HLTV
В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. Призовой фонд турнира составлял 1 миллион долларов. В гранд-финале украинская команда Natus Vincere
Киберспортивный портал HLTV признал лидера Vitality Матье "ZywOo" Эрбо MVP ивента в Германии. Эта медаль стала 20-й для француза в его профессиональной карьере.
Примечательно, что по этому показателю мировое лидерство сохраняет украинец Александр "s1mple» Костылев, который с октября прошлого года находится в инактиве NAVI.
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