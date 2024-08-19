  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. ZywOo был признан MVP турнира IEM Cologne 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ZywOo был признан MVP турнира IEM Cologne 2024

Counter-Strike

20-я подобная награда в карьере француза

ZywOo был признан MVP турнира IEM Cologne 2024

HLTV

Новина українською

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. Призовой фонд турнира составлял 1 миллион долларов. В гранд-финале украинская команда Natus Vincere уступила для Team Vitality.

Киберспортивный портал HLTV признал лидера Vitality Матье "ZywOo" Эрбо MVP ивента в Германии. Эта медаль стала 20-й для француза в его профессиональной карьере.

Примечательно, что по этому показателю мировое лидерство сохраняет украинец Александр "s1mple» Костылев, который с октября прошлого года находится в инактиве NAVI.

По теме
yellow-arrow
NAVI потеряли лидерство в рейтинге ESL
yellow-arrow
NAVI - серебряные призеры IEM Cologne 2024
yellow-arrow
NAVI вышли в гранд-финал IEM Cologne 2024
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости