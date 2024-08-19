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NAVI потеряли лидерство в рейтинге ESL
Из-за поражения в гранд-финале IEM Cologne 2024
Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской команды Natus Vincere потеряла лидерство в списке и упала на вторую позицию. В свою очередь, первое место заняла Team Vitality. Это произошло благодаря
Примечательно, что команда другой украинской организации Monte потеряла 7 пунктов в общем рейтинге и расположилась на 37-м месте.
Рейтинг ESL (в скобках указано место команды в предыдущей версии рейтинга):
- 1 (3). Team Vitality - 2463 баллов
- 2 (1). NAVI - 2441
- 3 (2). MOUZ - 1905
- 4. G2 - 1563
- 5 (6). FaZe - 1296
- 6 (5). Team Spirit - 1277
- 7. Virtus.pro - 990
- 8. Astralis - 659
- 9. The Mongolz - 655
- 10. Complexity - 628
***
- 37 (30). Monte - 70
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