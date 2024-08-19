NAVI потеряли лидерство в рейтинге ESL

Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской команды Natus Vincere потеряла лидерство в списке и упала на вторую позицию. В свою очередь, первое место заняла Team Vitality. Это произошло благодаря победе Vitality над NAVI в гранд-финале IEM Cologne 2024.

Примечательно, что команда другой украинской организации Monte потеряла 7 пунктов в общем рейтинге и расположилась на 37-м месте.

Рейтинг ESL (в скобках указано место команды в предыдущей версии рейтинга):

1 (3). Team Vitality - 2463 баллов

2 (1). NAVI - 2441

3 (2). MOUZ - 1905

4. G2 - 1563

5 (6). FaZe - 1296

6 (5). Team Spirit - 1277

7. Virtus.pro - 990

8. Astralis - 659

9. The Mongolz - 655

10. Complexity - 628

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