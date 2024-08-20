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Битва украинских организаций. B8 вышли в закрытую квалификацию IEM Rio 2024
Переиграли Монте
HLTV
Украинская команда организации B8, владельцем которой является легендарный игрок по дисциплине Dota 2 Даниил "Dendi" Ишутин, получила путевку в закрытую квалификацию IEM Rio 2024.
В финальном раунде B8 одолели другую команду украинской киберспортивной организации Monte. Встреча прошла в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.
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Сама же IEM Rio 2024 Europe Closed Qualifier пройдет в период с 26-го по 28-е августа в режиме онлайн.
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